Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța astazi faptul ca unul din retailerii mari din Romania, Carrefour, va asigura necesarul de hrana pentru toate spitalele aflate in prima linie a luptei cu noul tip de coronavirus, atat pentru medici, cat și pentru pacienți. „Carrefour Romania a raspuns necesitații de hrana…

- Pep Guardiola (49 de ani) a decis sa se alature luptei impotriva pandemiei de coronavirus. Astfel, antrenorul lui Manchester City a donat 1 milion de euro pentru furnizarea de echipament medical in țara sa natala, Spania. Catalanul s-a alaturat campaniei lansate de Fundația Angel Soler Daniel și Colegiul…

- Oficialul unei regiuni americane sfideaza recomandarile autoritaților și vine cu propria propunere pentru lupta impotriva coronavirusului. Se intampla in județul Okeechobe. Deși autoritațile indeamna publicul sa se adreseze pentru informații legate de coronavirus numai Centrelor pentru Controlul Bolilor,…

- Informații despre coronavirus pot fiobținute direct de la Organizația Mondiala a Sanatații, directde pe WhatsApp. OMS a lansat in parteneriat cu Facebook un sisteminteractiv prin serviciul de mesagerie prin care utilizatorul dacomenzi unui server prin intermediul emoticoanelor, Serviciul poatefi accesat…

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

- Artiști, oameni de afaceri, jurnaliști, sportivi romani au dat dovada de solidaritate in aceste momente dificile pentru Romania. In plina pandemie de coronavirus , aceștia au sarit in ajutor și au facut donații importante catre spitalele ce trateaza oamenii infectați cu virusul COVID-19 . Urmariți in…

- Cativa voluntari cu spirit civic din Iasi au pus la punct un tabel online care vine in ajutorul comunitatii romanesti vulnerabile in aceasta situatie de criza generata de extinderea virusului Covid-19. Tabelul este dedicat atat celor care au nevoie de ajutor, cat si celor care pot oferi ajutor.

- Banca Centrala a Chinei a anuntat duminica deblocarea a 300 miliarde de yuani (43 miliarde de dolari) in cursul saptamanii viitoare pentru a ajuta companiile implicate in lupta cu epidemia de coronavirus care a lovit China si a contaminat zeci de mii de persoane, transmite AFP, potrivit Agerpres.Epidemia…