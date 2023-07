Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu - Rebecca Marino, meci contand pentru primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, marti, 4 iulie, nu inainte de ora 13:00, la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Ana Bogdan, prima jucatoare din Romania care intra in concurs la Wimbledon, a obținut o victorie pe cat de uimitoare, pe atat de spectaculoasa in primul tur, eliminand capul de serie numarul 15, pe Liudmila Samsonova. A fost 7-6 (1), 7-6 (4) pentru sportiva noastra, la capatul unui meci care a durat…

- Pedro Cachin - Novak Djokovic, meci contand pentru primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, luni, 3 iulie, de la ora 15:30, pe terenul central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Ana Bogdan - Liudmila Samsonova, meci contand pentru primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, luni, 3 iulie, de la ora 13:00, pe terenul nr. 17 de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Ediția din acest an a turneului de Grand Slam de la Wimbledon va pune la bataie premii record de 44,7 milioane de lire sterline, cu 11,2% mai mari decat in 2022. Conform organizatorilor de la All England Club, castigatorii si finalistii probelor de simplu, atat la fete cat si la baieti, vor incasa 2,35…

- Novak Djokovic, cel care a castigat, duminica, turneul de la Roland Garros si si-a trecut in palmares al 23-lea sau titlu de Mare Slem, nu se gandeste inca la retragere la varsta de 36 de ani. Nole a avut un discurs savuros dupa ce și-a adjudecat al treilea trofeu la Roland Garros și a punctat faptul…

- Sorana Cirstea - Jasmine Paolini, meci contand pentru primul tur al turneului feminin de tenis de Grand Slam de la Roland Garros, este programat, marti, 30 mai, nu inainte de ora 15:15, pe terenul nr. 13, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Chiar daca Roland Garros-ul „bate la usa“, listele pentru cel de-al treilea Grand Slam al anului, si anume Wimbledon (3-16 iulie), s-au definitivat. Din acest moment, alti tenismeni se mai pot alatura doar prin calificari sau Wild Card-uri. Astfel, conform freelancer-ului Daniel Radu , Romania va avea…