West Gate, parc de afaceri dezvoltat de Genesis Property, a prelungit cu inca 5 ani contractul cu PPD Romania

- Parcul de birouri West Gate din vestul Capitalei, detinut de Genesis Development, companie controlata de antreprenorul local Liviu Tudor, a prelungit contractul de inchiriere cu compania americana de studii clinice medicale PPD Romania cu inca cinci ani, pana in 2023. Continuarea pe…

- Parcul de afaceri West Gate din vestul Capitalei, detinut de Genesis Property, a prelungit contractul de inchiriere a spatiului de birouri cu compania germana Siemens pentru inca 5 ani. In acelasi timp, suprafata inchiriata a fost extinsa cu...

- Gabriela Firea a plantat un copac in „Parcul 100 de stejari” din Sectorul 4 al Capitalei. Primul parc din Capitala dedicat Centenarului Marii Uniri a fost inaugurat astazi. Parcul „100 de stejari” este situat in vecinatatea Parcurilor Orașelul Copiilor și Lumea Copiilor din sectorul 4. Copacul era…

- Parcul de afaceri West Gate din vestul Capitalei, detinut de Genesis Property, construieste prima piscina exterioara cu pista de alergare si roller blading din Romania, amplasata intr-un parc de birouri,...

- Omul de afaceri Liviu Tudor a anuntat ca va construi in cadrul parcului sau de afaceri West Gate din cartierul bucurestean Militari prima piscina exterioara cu pista de alergare si roller blading din Romania dedicata corporatistilor, printr-o investitie de 1,5 milioane de euro.

- Proximitatea fata de o statie de metrou care sa faciliteze accesul angajatilor catre birouri reprezinta „cheia succesului“ unui proiect office, in conditiile in care dimineata si seara, la orele de varf, indiferent de zona, toate strazile sunt blocate de masini.

- Parcul de afaceri West Gate din vestul Capitalei, deținut de Genesis Property, deschide oficial o unitate de cazare de patru stele în cadrul parcului de birouri din vestul Capitalei, printr-o investiție de 500 000 de euro. Aceasta facilitate, unica într-un parc de birouri din România,…

- In ultimii 60 de ani Bucureștiul s-a dezvotat in special catre nord. Pe Platforma Pipera, unde in perioada interbelica exista un aeroport, Ceaușescu a dezvoltat elita industriei socialite. Dupa 1990 platforma s-a redirecționat și s-a dezvoltat și mai mult. De ce? Exista o teorie care vorbește despre…