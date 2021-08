Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat a anuntat vineri ca autoritatile ruse obliga Statele Unite sa concedieze cetatenii rusi angajati de misiunile sale diplomatice din Rusia si a avertizat ca plecarea acestora va influenta activitatile diplomatiei americane în aceasta tara, transmit AFP și Agerpres. "Începând…

- Provocarile trupelor NATO, in frunte cu Statele Unite, la adresa Rusiei afecteaza negativ reputația țarilor-membre ale alianței, crede autorul publicației The National Interest, Dominique Sansone. El noteaza, in aricolul sau, ca retorica agresiva a Casei Albe și a aliaților acesteia din Alianța…

- Moscova este constienta ca Washingtonul isi va continua politica de ingradire a Rusiei prin noi sanctiuni, in pofida rezultatelor ''constructive'' si ''pozitive'' ale summitului pe care l-au avut saptamana trecuta la Geneva presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, a declarat luni purtatorul de cuvant…

- Ambasadorul american in Rusia, John Sullivan, se va intoarce la Moscova saptamana aceasta, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, informeaza Reuters. In cadrul unui briefing, Price a mai declarat reporterilor ca Statele Unite au salutat intoarcerea ambasadorului…

- Ambasadorul Rusiei la Washington, rechemat in martie pentru consultari, s-a intors duminica in Statele Unite, unde isi va relua postul. Revenirea ambasadorilor la post a fost unul dintre punctele asupra carora au convenit Joe Biden și Vladimir Putin in cadrul intalnirii pe care au avut-o la Geneva.…

- BUCURESTI, 16 iun – Sputnik. Rusia și Statele Unite au ajuns la un acord privind intoarcerea reciproca a ambasadorilor la posturile lor diplomatice, a anunțat președintele Vladimir Putin. „In ceea ce privește intoarcerea ambasadorilor la posturile lor – a ambasadorului SUA la Moscova și ambasadorului…

- Fostul Comandant Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR), amiralul James Stavridis, a declarat, pentru Bloomberg, ca, desi Statele Unite au renuntat la ideea de a mai trimite nave de lupta in apele Marii Negre, Moscova si Washingtonul se afla inca in pragul unui conflict in aceasta regiune. In…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, trebuie sa faca patru viraje in relațiile cu Rusia, considera experții politici americani. Washingtonul și Moscova prelucreaza detaliile summitului dintre președintele SUA, Joe Biden și președintele Rusiei, Vladimir Putin, ce s-ar putea desfașura in…