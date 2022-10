Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la New York a incheiat din nou in scadere luni, deranjata in continuare de creșterea inexorabila a dobanzilor și de consecințele acesteia asupra economiei, fara niciun sprijin la orizont, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat luni in creștere și și-a menținut impulsul tehnic, alimentat de speranțele privind o incetinire a inflației din SUA, inainte de publicarea marți a unui indicator cheie, scrie AFP.

- Principalii indici de pe Wall Street au deschis in creștere marți (6 septembrie), dupa ce președintele ucrainean Volodomir Zelenski a sunat clopoțelul de deschidere la Bursa de Valori din New York. Zelenski a dat startul la tranzacționare de la distanța de la o masa rotunda cu directori de top de la…

- Elon Musk a declarat ca, daca Twitter ar putea furniza dovada conturilor reale, oferta sa de 44 de miliarde de dolari pentru cumpararea companiei ar trebui sa continue in condițiile inițiale. „Cu toate acestea, daca se dovedește ca declarațiile lor sunt substanțial false, atunci nu ar trebui sa se intample”,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere ultima sedinta de tranzactionare din aceasta saptamana, cu un rulaj de 1,48 milioane lei (300.694 euro) realizat in primele 35 de minute de la debutul operatiunilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in crestere cu 0,44%, in urma atenuarii privind incetinirea economiei mondiale, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 27.803 puncte, in crestere cu 122,74 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente,…

- Bursa de la New York a terminat in creștere vineri, inspirata de o serie de indicatori macroeconomici buni și liniștita de noile comentarii ale unui membru al bancii centrale americane (Fed) privind urmatoarea majorare a dobanzii, potrivit AFP.

- Bursa de la New York a incheiat in creștere joi, iar Nasdaq și S&P 500 au avut a patra ședință consecutiva pe verde, potrivit AFP.