Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor scadea zilele urmatoare chiar și 25 de grade. Racirea se va simți semnificativ de marți. Anunțul a fost facut de directorul ANM, la ”Sinteza Zilei”.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project O…

- Vremea ramane deosebit de calda pentru data din calendar pana la sfarsitul saptamanii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 17 grade si 26 de grade, cel mai cald in vestul tarii. Dimineata, in estul si sudul tarii se vor semnala ceata si burnita.

- Vremea ramane și astazi inchisa, atat in Capitala cat și in alte zone din țara. Va ploua pe arii extinse in vestul, nord-vestul si nordul tarii, apoi si in centru si in nord-est. Valorile termice vor ajunge pana la 24 de grade Celsius. Vantul va sufla slab si moderat cu unele intensificari pe crestele…

- Vremea se racește incepand de duminica in intreaga țara, cu temperaturi care, la inceputul saptamanii viitoare, vor cobori sub media celor specifice acestei perioade. Spre finele saptamanii, vremea se va incalzi iarași, dar sub temperaturile care din aceasta saptamana. Racirea va fi mai severa in partea…

- Vremea se racește, sambata, in jumatatea de Nord a țarii, in timp ce in Sud va fi o vreme de vara, cu 32 de grade Celsius in zona Olteniei, spun meteorologii, care anunța ca, de duminica, vremea se racește și in Sud, iar in Capitala, temperaturile scad de la 30 de grade sambata, la 25, duminica.Citește…

- Dupa racirea accentuata din ultimele doua zile, vremea se incalzeste si vom avea temperaturi maxime care se vor incadra intre 21 si 30 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele innorari la munte, in vestul, sudul si centrul tarii, transmite ANM. SAMBATA - TEMPERATURI IN CRESTERE Astazi vremea se incalzeste…

- Meteorologii anunța ca luni, 5 august, vremea va ramane instabila cu maxime de 28 de grade. In nord se așteapta averse, iar in restul țarii vremea va fi frumoasa. ANM anunța ca zona de nord și nord-est a țarii sunt așteptate temperaturi intre 23 de grade la Piatra Neamț și 25 la Sibiu. In sudul țarii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța pentru astazi o vreme calduroasa in sud si sud-est, cu cer variabil si temperaturi maxime de 32 de grade Celsius. In schimb, in nordul și centrul țarii sunt prognozate ploi. Prognoza meteo in țara Potrivit meteorologilor, in nord, centru si est vor…