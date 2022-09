VREMEA în România, 19-25 septembrie: temperaturi scăzute și ploi, iar la munte va ninge. Prognoza meteo pe zile VREMEA in Romania, 19-25 septembrie: temperaturi scazute și ploi, iar la munte va ninge. Prognoza meteo pe zile Se resimte deja vremea de toamna. In aceasta saptamana, diminețile vor fi reci cu minime ce coboara și spre 3 – 4 grade prin depresiuni, și sub zero grade la altitudini mari. Vor fi ploi, iar la munte precipitațiile vor fi și sub forma de ninsoare. Potrivit prognozemeteo.ro, intreaga Europa va fi sub stapanirea unei […] Citește VREMEA in Romania, 19-25 septembrie: temperaturi scazute și ploi, iar la munte va ninge. Prognoza meteo pe zile in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

