VREMEA CLUJ. Cod Galben de ploi torențiale și vijelii, valabil până luni Pâna sâmbata, la ora 10:00, pe arii relativ extinse vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, în care vor fi frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii.

Cantitatile de apa vor depasi 25 - 30 l/mp si pe arii restrânse 40 - 60 l/mp. De asemenea, ANM mai anunța ca, în cursul saptamânii viitoare gradul de instabilitate atmosferica se va menține accentuat în cea mai mare parte a țarii. Se vor semnala intensificari ale vântului, manifestari de instabilitate atmosferica în Oltenia, Transilvania,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

