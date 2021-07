Vremea ANM: Cod galben de caniculă și ploi abundente ANM a emis atenționari de tip cod galben de canicula și ploi abundente, dar și o avertizare de tip cod portocaliu de averse torențiale. Acestea sunt valabile astazi, 16 iulie, și maine, 17 iulie. Fenomene meteo extreme, de la canicula la ploi abundente, se vor semnala in toata țara, atrage atenția ANM . In timp ce in vestul teritoriului vor predomina aversele torențiale, ploile și vijeliile, pentru celelalte regiuni meteorologii anunța val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula. Cod portocaliu de ploi abundente, grindina și vijelii In intervalul 16 iulie, ora 10:00 – 17 iulie, ora… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

