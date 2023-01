Vrem o țară ca afară. Doar că vrem să o facă alții Cu toții vrem un oraș curat, bine ingrijit. In general autoritațile locale par depașite de problema curațeniei, a prafului, a gunoaielor aruncate pe strazi. Insa acolo unde autoritațile locale fac chiar și un mic pas spre normalitate, intervine o mare problema: oamenii locului, sau mai exact beneficiarii serviciilor publice. Anul trecut, la Sectorul 6 al Capitalei s-a luat decizia ca in fiecare miercuri sa fie maturat Bulevardul Iuliu Maniu, cea mai mare artera din sector și unul din principalele bulevarde ale Capitalei. In orașele europene strazile sunt maturate și spalate zilnic, insa chiar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

