Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scandalul care ingroapa județul in gunoaie, revenim cu un alt aspect, cel puțin deranjant al carui personaj principal este actualul președinte al Consiliul Județean Maramureș, Ionel Bogdan. Daca in primul caz, celor de la CJ li s-a dat la examen urmatorul subiect: avem gunoaie in tot județul, ce…

- Primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sirbu, a transmis pe pagina sa de Facebook, in data de 22 februarie, ca zidul Cetații Medievale este in lucru, in zona Mihai Viteazu, urmarindu-se consolidarea acestuia. Mai mult, pista pentru biciclete este și ea supusa reparațiilor. „Se consolideaza zidul din…

- Moderna Inc a declarat miercuri ca lucreaza cu cercetatorii americani la studiul si testarea unui vaccin suplimentar care se concentreaza asupra unei noi tulpini a coronavirusului si ca si-a crescut obiectivul pentru productia globala de vaccin impotriva COVID-19 pentru acest an cu 100 de milioane de…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca a declarat, joi, la Antena 3, ca ea nu o poate considera cetațean roman pe Clotilde Armand, dupa ce Primaria Sector 1 a trecut spitalele din subordine la Primaria Generala. Citește și: Rasare o bomba din Guvern: Poliția Militara va avea drepturi asupra populației…

- Aproape 100.000 de utilizatori s-au inscris in ianuarie pe www.ghiseul.ro, pentru a achita taxele online. Este cel mai mare numar de persoane inregistrate intr-o singura luna de la crearea platformei, in anul 2011. De asemenea, luna trecuta au fost consemnate tranzactii de peste 100 de milioane de…

- Deputatul PNL Florin Roman s-a aratat nemultumit, intr-o emisiune televizata, de prestatia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, despre care sustine ca isi face bine „partea de PR”, dar nu acelasi lucru se poate spune si cand vine vorba de a sti ce inseamna sa fii un bun manager si sa iei decizii.…

- Cat costa vaccinarea tuturor romanilor? Aceasta este suma care se platește pentru fiecare pacient in parteHepta Statul platește aproximativ 280 de lei pentru vaccinarea fiecarui roman. Asta inseamna ca, daca se indeplinește previziunea premierului Florin Cițu, cu cei 10 milioane de romani vaccinați,…

- Incepand de miercuri, 6 ianuarie, se pot achita taxele si impozitele locale. Autoritatea locala a municipiului Baia Mare ofera reducere de 10% celor care isi platesc darile pana in 31 martie. Programul casieriilor din Baia Mare Str. Gh. Sincai nr. 37 Luni-Miercuri: 8:15-15:00 Joi: 8:15-16:00 Vineri:…