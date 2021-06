Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vranceni audiaza mai multe persoane in cazul agresiunii proprietarului unei societati comerciale din comuna Racoasa, care a avut loc sambata seara, in cadrul unui dosar penal privind tulburarea ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente, distrugere si violarea sediului profesional,…

- Cercetarile sunt in curs in cazul conflictului de la Racoasa din weekend, momentan oficial fiind anchetați doi barbați, de 22 și 24 de ani. Insa ancheta s-ar putea extinde și asupra proprietarului magazinului. Din imaginile complete, surprinse in noaptea de sambata de camerele de supraveghere, reiese…

- Sambata, 19 iunie a.c., in jurul orei 21.40, Polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost solicitați prin apel 112, de catre un barbat din Racoasa, sa intervina la un magazin din localitate, unde a avut loc un conflict. Echipajul de poliție a identificat proprietarul magazinului, un barbat de…

- Beat și fara permis, a FURAT o mașina din curtea unei societați comerciale: Tanar din Cugir, REȚINUT de polițiști Un tanar din Cugir a fost reținut de polițiști dupa ce a condus un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind sub influența bauturilor…

- O femeie din Braila a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ Focsani, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod, pe E85, la Garoafa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un barbat de 35 de ani, din municipiul Focsani, a fost retinut de politistii vranceni fiind banuit de trafic de droguri de risc si mare risc pe care le-ar fi procurat din strainatate, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Politistii specializati in combaterea criminalitatii…