Stiri pe aceeasi tema

- Olaf Scholz a declarat miercuri ca susține trecerea votului cu majoritate calificata la mai multe decizii ale Uniunii Europene, in special la cele referitoare la extinderea UE. Cancelarul german spune ca o singura țara, referindu-se la opoziția Ungariei fața de aderarea Ucrainei, nu ar mai putea astfel…

- Coalitia de guvernare a Germaniei a prezentat luni un buget suplimentar care va ridica temporar plafonul autoimpus al imprumuturilor, dupa ce o hotarare a curtii constitutionale a blocat planurile de cheltuieli ale guvernului, transmite Reuters, informeaza News.ro.Planul de buget, pe care parlamentul…

- Cancelarul german Olaf Scholz i-a cerut sambata presedintelui rus Vladimir Putin sa faca primul pas in vederea unei solutionari pasnice a conflictului din Ucraina, retragandu-si trupele din tara vecina, transmite Reuters.

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu a avut o intrevedere cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, și cu premierii socialiști din Spania și Danemarca. In urma intalnirii, liderii au subliniat importanța unitații europene.

- Premierul Spaniei Pedro Sanchez a avut o intrevedere, sambata dimineata la Malaga, cu omologii din Danemarca, Malta, Romania si cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei. „Acum, mai mult ca niciodata, Europa are nevoie de mai multa unitate si de o agenda progresista care sa puna cetatenii in centrul politicii”,…

- Cancelarul german Olaf Scholz efectueaza in acest weekend a treia sa vizita in Africa sub-sahariana in doi ani, deoarece conflictele din alte parti evidentiaza importanta tot mai mare a unei regiuni bogate in energie in care Berlinul a avut in mod traditional o implicare redusa, transmite Reuters. El…

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a avertizat, marți, „in mod expres pe Hezbollah și Iran sa nu intervina in conflict”, potrivit Reuters. Cancelarul german Olaf Scholz a facut, marți, apel la prevenirea unei escaladari in Orientul Mijlociu și a avertizat Hezbollah și Iranul sa nu intervina in conflictul…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au lansat rachete care au vizat mai multe orașe israeliene și Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv. La randul sau, Israelul au atacat din nou luni, dupa ce in noaptea de duminica spre…