Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul ONU pentru drepturile omului a aprobat vineri, cu o majoritate covarsitoare, o rezolutie care solicita crearea unei comisii de ancheta internationala cu privire la incalcarile drepturilor omului si a dreptului umanitar in Ucraina dupa inceperea invaziei ruse, relateaza agentia France Presse,…

- Mesajul a venit in contextul in care Consiliul ONU pentru drepturile omului a aprobat vineri, 4 martie, o rezolutie care solicita crearea unei comisii de ancheta internationala cu privire la incalcarile drepturilor omului si a dreptului umanitar dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia.„Mesajul adresat…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat miercuri, in urale, o rezolutie in care se „cere Rusiei sa inceteze imediat utilizarea fortei impotriva Ucrainei”. Documentul a fost votat cu o majoritate covarsitoare de 141 de tari, 5 impotriva (Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord și Eritreea) și 35 abțineri (intre…

- Rezolutia, sustinuta de Statele Unite si Albania, a fost adoptata de 11 tari. Rusia a votat impotriva, Emiratele Arabe Unite, China si India s-au abtinut. Nu a fost posibil niciun drept de veto pentru aceasta sesizare in conformitate cu reglementarile ONU in vigoare.Adoptata in baza unei proceduri instituite…

- Orice escaladare militara semnificativa in Ucraina, dupa decizia Rusiei de a recunoaste independenta republicilor separatiste Donetk si Lugansk, "creeaza un risc crescut de incalcari ale drepturilor omului", a atentionat marti Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile

- Reuniunea de doua zile a miniștrilor de Externe ai Grupului celor șapte (G7) incepe simbata la Liverpool, Anglia. Potrivit participanților la eveniment, care va avea loc cu prezența fizica, miniștrii se vor concentra pe situația din Ucraina, cooperarea cu Rusia, protecția drepturilor omului in intreaga…