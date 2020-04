Vor fi tăiate salariile bugetarilor în timpul crizei declanşate de coronavirus? Ministrul de Finanţe: "Trebuie să fim solidari" Intrebat in cadrul intalnirii online de la HotNews.ro, daca se ia in calcul o taiere a salariilor bugetarilor, ministrul Finanțelor a raspuns ca, din punctul sau de vedere, costul actualei crize trebuie suportat de toata lumea, insa decizia o va lua guvernul. "Aici eu va spun doar o parere personala: este clar ca trebuie ca acest cost al acestei crize sa fie suportat de toata lumea, trebuie sa fim solidari. Ce masuri vor fi, cum vor fi luate, daca vor fi luate, aceasta este o decizie pe care trebuie sa o ia Guvernul, nu o iau eu singur. Din punctul meu de vedere, cred ca trebuie sa fim… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

