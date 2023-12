Vladimir Putin conduce o economie a Rusiei periculos de fierbinte

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va organiza alegerile prezidentiale preconizate pentru luna martie si in teritoriile ocupate in estul si sudul Ucrainei, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova, un scrutin la care se asteapta ca Vladimir Putin sa fie reales pentru un al cincilea mandat, relateaza AFP si Reuters.Membrii…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ar fi responsabil pentru distrugerea tunelului feroviar care conecta Rusia și China. Pe 30 noiembrie, arata The New Voice of Ukraine, citata de Yahoo New, SBU a efectuat o explozie in timpul nopții pe o ruta feroviara cheie intre Rusia și China.

- Cheltuielile militare ale Uniunii Europene au atins un nivel record, de 240 de miliarde de euro, in 2022, cu 6% mai mult fața de anul precedent, a anunțat joi, 30 noiembrie, Agenția Europeana a Apararii (EDA), potrivit Euronews.Acesta a fost al optulea an consecutiv de majorare a cheltuielilor militare…

- Presedintele Volodimir Zelenski a facut, sambata seara, un bilant al evenimentelor din ceea ce a numit „saptamana consolidarii” apararii antiaeriene a Ucrainei, o prioritate-cheie inainte de iarna, cand este de asteptat ca Rusia sa-si reia campania de bombardamente asupra infrastructurii esentiale a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a atentionat vineri ca un asalt terestru israelian asupra Fasiei Gaza ar duce la "pierderi printre civili (palestinieni) absolut inacceptabile", informeaza AFP."Esential este acum sa fie oprita varsarea de sange", a spus Vladimir Putin, sustinand ca Rusia este "gata sa…

- Rusia va aloca in 2024 aproape o treime din cheltuielile bugetare totale pentru aparare, o mișcare care arata ca Moscova reorienteaza tot mai multe resurse pentru a continua razboiul sau in Ucraina, transmite Reuters. In același timp, cheltuielile cu educația și sanatatea vor fi inghețate.

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat sambata ca apararea antiaeriana a doborat noua rachete lansate din Ucraina asupra regiunii Belgorod din vestul Rusiei, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Regiunea de frontiera Belgorod se invecineaza cu raionul Harkov din estul Ucrainei si a fost atacata…

- Rusia ar putea analiza retragerea de sub jurisdicția Curții Internaționale de Justiție, care demareaza audieri cu privire la cererea Ucrainei impotriva Rusiei, daca instanța urmeaza exemplul Kievului și ia o decizie politizata, a declarat vicepreședintele Consiliului Federației, Konstantin Kosaciov,…