Premierul Ludovic Orban continua miercuri vizita de trei zile pe care o efectueaza la Bruxelles.



Miercuri, Ludovic Orban se intalneste cu presedintele Parlamentului European, David Sassoli, cei doi urmand sa sustina o conferinta de presa comuna.



Totodata, premierul va semna in cartea de onoare a Parlamentului European si va participa la reuniunea grupului PPE.



Tot in cursul zilei de miercuri, Ludovic Orban are intrevederi cu presedintele grupului PPE, Manfred Weber, precum si cu lideri ai altor grupuri parlamentare, printre care si cu presedintele Grupului Renew…