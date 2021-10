Cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost iar pe urmele Vivianei Radoi și iar am prins-o in off-side. Din imaginile pe care le deținem reiese faptul ca blonda a cam uitat cum se parcheaza regulamentar și asta pentru ca-și permite, caci acum conduce o mașina noua, in valoare de, atenție, 100.000 de euro. Astfel, de dragul unei ședințe de infrumusețatre, soția selecționerului a incalcat regulile de circulație.