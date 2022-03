Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla daca Volodimir Zelenski este ucis? Ucraina s-a pregatit pentru acest scenariu Ce se intampla daca Volodimir Zelenski este ucis? Ucraina s-a pregatit pentru acest scenariu Ucraina „are planuri” pentru a asigura continuitatea guvernului „intr-un fel sau altul” pe fondul invaziei ruse, a…

- Secretarul de stat Antony Blinken susține ca daca președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este ucis, exista planuri pentru ca activitatea guvernamentala sa continue, intr-un fel sau altul. “Ucrainenii au in vigoare planuri – despre care nu voi vorbi și asupra carora nu voi da detalii – pentru a…

- Ucrainenii au un plan de „continuitate a guvernarii, intr-un fel sau altul”, daca președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi ucis, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken intr-un interviu acordat duminica canalului de televiziune CBS.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost vizat de cel puțin trei incercari de asasinare, potrivit unor rapoarte citate de Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- ​Ucraina rezista atacurilor trupelor ruse in a cincea zi de la declanșarea razboiului de Vladimir Putin, mulți ucraineni petrecandu-și din nou noaptea in adaposturi in condițiile in care mai multe explozii au putut fi auzite in ultimele ore in capitala Kiev și in alte orașe. Armata ucraineana spune…

- Miercuri spre joi dimineața, Rusia a declarat razboi Ucrainei. De atunci și pana astazi, lucrurile nu s-au liniștit, ba din contra, se agraveaza. Cu toate acestea, cel care sta alaturi de poporul sau și lupta cot la cot este președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Pe rețelele de socializare, oamenii…

- Un detaliu de pe rețelele de socializare a ingrijorat in aceasta dimineața pe toata lumea, in contextul razboiului din Ucraina. Ucrainenii și restul lumii s-a temut pentru viața președintelui Volodimir Zelenski din aceasta cauza.

- Apararea antiaeriana a Kievului a doborat vineri dimineata un avion rusesc, care a cazut langa un imobil de locuinte din oras, a indicat consilierul ministrului de interne ucrainean Anton Gherascenko, citat de EFE. “Avionul inamic a fost doborat de antiaeriana ucraineana si a cazut langa un imobil situat…