Unii spun: administrati vitamine primavara si toamna, in timpul perioadelor de stres si de raceli. Noi toti suferim de un deficit de vitamine, acestea sint necesare tuturor si in fiecare zi. Cine are dreptate? Scenariul relatiei noastre cu vitamine este simplu si tipic. Mergem la farmacie pentru niste pastile, sa zicem, contra durerii de cap, aruncam o privire accidentala pe rafturi cu vitamine