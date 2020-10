Vitamina care îți poate salva viața dacă ai Covid-19 Vitamina D sprijina sistemul imunitar și osos. Pentru necesarul organismului, medicii recomanda alimentele bogate in vitamina D: somonul, hering, macrou sau sardine, lapte, iaurt, ciuperci. Deficitul de vitamina D impiedica mineralizarea matricei osoase, ducand la osteomalacie, rahitism, deformari osoase și osteoporoza. Cea mai simpla și naturala sursa de vitamina D... The post Vitamina care iți poate salva viața daca ai Covid-19 appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

