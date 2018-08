Cinci persoane au murit la Belgrad si alte doua cazuri letale au fost inregistrate in nordul si nord-estul tarii, potrivit Institutului de sanatate publica din Serbia 'Milan Jovanovic Batut'. Ziarul local 'Politika' aminteste ca prima epidemie cu virusul West Nile a avut loc in iulie 2012, iar de atunci si pana in 2017 s-au inregistrat 574 de cazuri si 61 de decese.

Cine raspandește boala

Virusul Nilului de Vest este o boala infectioasa care se transmite prin intepatura tantarilor asa-numiti 'Culex'. Majoritatea persoanelor care sunt infectate cu virusul West Nile nu au nici un…