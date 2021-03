Virginia, primul stat din sudul Statelor Unite care a abolit pedeapsa cu moartea

Stiri pe aceeasi tema

- Virginia, care detine recordul la numarul de executii pe teritoriul SUA, a devenit miercuri primul stat din fostul Sud segregationist care a abolit pedeapsa cu moartea, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "Astazi nu exista loc pentru pedeapsa cu moartea in acest stat, in sud si in aceasta tara",…

- "Astazi nu exista loc pentru pedeapsa cu moartea in acest stat, in sud si in aceasta tara", a declarat guvernatorul democrat Ralph Northam in cursul unei ceremonii la inchisoarea din Greensville, unde au avut loc pana acum executiile. Abolirea pedepsei cu moartea este ''ceea ce trebuie facut'', a subliniat…

- Virginia, statul care detine recordul la numarul de executii pe teritoriul SUA, a hotarat miercuri sa aboleasca pedeapsa cu moartea, devenind astfel primul stat din fostul Sud segregaționist care a luat aceasta decizie, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Astazi nu exista loc pentru pedeapsa cu moartea…

- Virginia, care detine recordul la numarul de executii pe teritoriul SUA, a devenit miercuri primul stat din fostul Sud segregationist care a abolit pedeapsa cu moartea, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Astazi nu exista loc pentru pedeapsa cu moartea in acest stat, in sud si in aceasta tara", a…

- Virginia, care deține recordul de execuții pe pamânt american, a devenit miercuri primul stat din fostul Sud segregaționist care a abolit pedeapsa cu moartea, potrivit AFP."Astazi nu exista loc pentru pedeapsa cu moartea în acest stat, în sud și în aceasta țara",…

- Statul american Virginia a abolit pedeapsa cu moartea, dupa ce ambele camere ale parlamentului local au votat luni un proiect de lege in favoarea anularii acesteia, relateaza dpa. Pentru ca legea sa intre in vigoare mai este nevoie ca ea sa fie promulgata de guvernatorul statului, Ralph…

- Statul american Virginia a abolit pedeapsa cu moartea, dupa ce ambele camere ale parlamentului local au votat luni un proiect de lege in favoarea anularii acesteia, relateaza dpa, potrivit AGERPRES. Pentru ca legea sa intre in vigoare mai este nevoie ca ea sa fie promulgata de guvernatorul…

- Statul american Virginia a abolit pedeapsa cu moartea, dupa ce ambele camere ale parlamentului local au votat luni un proiect de lege în acest sens, relateaza dpa. Pentru ca legea sa intre în vigoare mai este nevoie ca ea sa fie promulgata de guvernatorul statului, Ralph Northam,…