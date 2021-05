Stiri pe aceeasi tema

- ”Am depasit 40% procent de consumatori care au optat pentru piata liberalizata. Nu e suficient, ii indemn mai mult pe oameni sa iasa din rutina de zi cu zi… Te complaci cu aceasta idee: «las ca ma duc maine, las ca ma duc maine»… Sunt convins ca vor avea un semnal de alarma la finele lui iunie, cand…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, luni seara, ca peste 40% dintre clienti au optat pentru piata liberalizata de energie, insa a apreciat ca procentul nu este suficient. ”Sunt convins ca vor avea un semnal de alarma la finele lui iunie, cand va disparea acel discount de factura”, a declarat…

- George Simion a spus in aceasta seara la Antena 3 ca decizia autoritaților de a continua vaccinarea cu Astra Zeneca este un ”atentat la siguranța romanilor”, criticandu-l pe Klaus Iohannis ca ar ”persista in eroare” in vreme ce 15 țari europene au decis sa suspende vaccinarea cu AstraZeneca. George…

- Odata cu liberalizarea pieței de energie electrica, de la 1 ianuarie, apar și primele ilegalitați in noile contracte de energie electrica. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța ca au fost gasite multe nereguli in urma controalelor efectuate. La ce trebuie sa fim foarte atenți. Ilegalitați in noile…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a adus lamuriri valoroase chiar pe contul sau personal de Facebook despre inchiderea școlilor din Capitala, dupa ce in spațiul public s-a vehiculat ca de maine, 15 martie, instituțiile școlare s-ar inchide. Iata care au fost declarațiile ministrului Educației!

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, dr. Andreea Moldovan, trage un semnal de alarma vizavi de noile tulpini ale coronavirusului. Nu am avut foarte multe forme severe la copii, ceea ce este imbucurator, dar preventia ramane de baza si este un sector la care trebuie sa fim cu totii extrem de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, sambata, ca ne confruntam cu riscul raspandirii mai rapide din cauza noii tulpini care devine predominanta peste tot, de aceea toate localitatile tarii sunt monitorizate si unde se impun masuri locale sau zonale de carantina…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus inregistrate la nivel global este din nou in crestere dupa sase saptamani consecutive de scadere, a afirmat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA, anunța AGERPRES. ''Este dezamagitor, dar nu surprinzator'',…