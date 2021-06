Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat marti ca termocentrala de la Mintia este o termocentrala strategica, insa "a fost pas cu pas distrusa, ca si Complexul Energetic Hunedoara". "Termocentrala de la Mintia cred ca va trebui sa fie o preocupare a noastra, a tuturor. Sunt de acord cu…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat in plenul de marti al Camerei Deputatilor, la „Ora Guvernului”, ca Termocentrala de la Mintia a fost jefuita, insa Guvernul vrea sa o salveze, impreuna cu locurile de munca de acolo, dar si pe cea de la Paroseni.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți, la dezbaterile din plenul Camerei Deputaților pe tema viitorului mineritului in Romania, ca Termoncentrala Mintia și Complexul Energetic Oltenia au fost „jefuite”. Sunt de acord ca termocentrala Mintia este strategica. Din pacate, ca si…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri seara la Digi24 ca proiectul de 600 de milioane de euro din PNRR privind extinderea rețelei de gaze este realizabil și a precizat ca va merge la Bruxelles pentru a explica datele tehnice. El spune ca este vorba de rețele moderne, care sa transporte…

- Ministerul Energiei ancheteaza unele informatii primite din interiorul companiilor miniere, potrivit carora ar fi existat angajari fictive si foloase necuvenite in cadrul acestor societati. Anunțul a fost facut de ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Sunt ingrijorat de faptul ca in zona exploatarilor…

- Ministerul Energiei ancheteaza unele informatii primite din interiorul companiilor miniere, potrivit carora ar fi existat angajari fictive si foloase necuvenite in cadrul acestor societati, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Virgil Popescu. El a participat online la Forumul Energiei 2021, organizat…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, va prezenta saptamana viitoare, in Guvern, Memorandumul referitor la planul de restructurare pentru Complexul Energetic Hunedoara (CEH), ulterior urmand sa fie realizate demersuri pentru punerea in acord cu Uniunea Europeana. "Am avut o noua intalnire…