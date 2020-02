Facturile la gaze naturale nu se vor scumpi de la 1 iulie si nu exista motive pentru cresterea pretului la electricitate in acest an, a declarat luni ministrul demis al Energiei, Economiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Am observat ca producatorii de gaz au spus ca nu se justifica scumpiri, am observat si reactia unui operator de furnizare si distributie care a spus ca oferta a fost inteleasa gresit si ca nu vor fi scumpiri, eu am spus ca nu vor fi scumpiri la gaz de la 1 iulie. Eu cred ca nu vom avea nicio scumpire de la 1 iulie la pretul gazelor naturale. Ma refer la factura. Nu cred…