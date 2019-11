Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata daca a dat meditații, ținand cont de faptul ca a fost profesoara, premierul demis a raspuns: "Am dat meditații, dar copiilor unor prieteni, niciodata ca sa cer bani. La matematica. Din dorința de a-mi ajuta prietenii, copii prietenilor. Am mai dat meditații unor copii care nu aveau posibilitați…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a spus, luni seara, ca poate justifica fiecare dintre cele patru case pe care le detine, ea fiind noua ani europarlamentar. Dancila afirma ca situatia este diferita in cazul lui Klaus Iohannis, care ar fi trebuit sa aiba ”60.000 de ore de meditatii…

- Candidatul PSD la prezidentiale Viorica Dancila a fost intrebata joi seara de unde a avut bani pentru cele sase case care apar in declaratia de avere a acesteia, in contextul in care social-democratii l-au atacat de mai multe ori pe Klaus Iohannis pe motiv ca ar detine sase case.

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, i-a adresat miercuri la sediul central al partidului, presedintelui Klaus Iohannis, zece intrebari la care se asteapta sa raspunda intr-o dezbatere unu la unu la televiziunea publica TVR:„Domnule președinte, iata subiectele de duminica:…

- Eschivele lui Klaus Iohannis pe tema unei dezbateri directe cu Viorica Dancila pot avea ca efect o demobilizare a electoratului presedintelui in exercitiu, precum si un castig de imagine pentru candidatul PSD, sustin specialistii pentru „Adevarul”. Insa fuga de confruntare nu-l poate afecta decisiv…

- Incaltat cu papuci, Dan Barna a primit o echipa de filmare la el acasa duminica, in ziua votului, pentru a lasa oamenii sa-l vada si in intimitatea familiei. Liderul USR se spala pe dinti, isi face pantofii cu crema, sta la micul dejun alaturi de familie si discuta despre emotia alegerilor.…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a explicat duminica seara pentru STIRIPESURSE.RO, dupa inchiderea urnelor in primul tur, cum vede finala in care il va infrunta pe Klaus Iohannis, presedintele in functie.Stiripesurse.ro: Ce v-a deranjat cel mai mult in campanie?…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut, in Prahova, cele mai multe voturi, 125.919, ceea ce reprezinta 38,70%, urmat de candidatul PSD Viorica Dancila, cu 74.731 voturi, ceea ce inseamna 22,97% din totalul voturilor valabil exprimate, conform datelor finale publicate de AEP. Pe locul trei s-a…