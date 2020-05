Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, Viorel Catarama a explicat de ce iși dorește o confruntare, la un post de televiziune, cu europarlamentarul Rareș Bogdan. In acest context, omul de afaceri aduce mai multe acuzații președintelui Iohannis, intre care falimentarea economiei și distrugerea…

- Viorel Catarama, milioanarul care a mers in comuna Barbulești, Ialomița, pentru a se autoinfecta este acum ”vizitat” de doua ori pe zi de oamenii legii. Cunoscutul afacerist s-a ales și cu dosar penal, iar acum este sub ”lupa” autoritaților.

- Omul de afaceri Viorel Catarama a fost vizitat de catre Politie, dupa ce, pe 7 mai, a fost in focarul de COVID-19 din comuna Barbulesti (Ialomita) pentru a se autoinfecta cu coronavirus, dupa cum a marturisit intr-un interviu acordat Libertatea.Viorel Catarama a declarat la Antena 3 ca "politistii care…

- "Am astazi senzația ca respir mai greu, ca lucrurilor carora nu le dadeam importanța inainte sa ma duc la Barbulești. Un medic supravegheaza aceste simptome cand e grav, eu nu consider ca e cazul acum. Uitați, chiar acum am primit un mesaj ca vine Poliția sa ma viziteze", a declarat Catarama. Viorel…

- Omul de afaceri Viorel Catarama a anuntat ca vrea sa se infecteze voluntar cu COVID-19 pentru a demonstra mai multe idei ale sale. Sotia sa, care este medic, i-a dat replica: „Drumurile noastre se despart pentru o perioada“

- Cunoscutul om de afaceri focșanean, Nicu Tiptiș a incetat din viața. Acesta a fost patron al societații Sony Impex care s-a ocupat cu afaceri in domeniul comerțului inca din anii 90. Ulterior firma sa a gestionat mai multe stații de autobuz din municipiul Focșani. Monitorul de Vrancea transmite sincere…

- Irina Schrotter, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din Romania, care conduce alaturi de soțul ei, Zobi Schotter, un business in domeniul confecțiilor, și-a pus la dispoziție capacitatea de producție pentru a realiza maști de protecție. In plina criza de materiale sanitare, creatoarea de…