Violeta Alexandru NU mai vrea ca pensionarii să aștepte poștașul acasă: NU se poate așa ceva Presedintele PNL Bucuresti, deptatul Violeta Alexandru, anunta ca va depune un amendament la legea pensiilor, astfel incat taloanele de pensie sa poata fi trimise in format electronic, intrucat ”ideea asta sa stai acasa, sa nu iti poti face niciun program in asteptarea postasului este, pur si simplu, depasita”. ”Am avut mai multe discutii cu pensionarii despre faptul ca, primind pensia pe card, postasii nu le mai aduc talonul de pensie. Necesar in relatie cu medicul de familie, pentru gratuitatea pe mijloacele de transport etc. (…) Ideea asta sa stai acasa, sa nu iti poti face niciun program in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

