- Agentii economici trebuie sa se implice mai mult pentru a preveni cresterea numarului de cazuri de infectie cu Covid, sa ia mai multe masuri de organizare a localurilor pentru a evita orice situatie de imbolnavire, considera ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Agentii economici trebuie sa se implice…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a fost prezenta astazi, 12 iulie, la Constanța, dupa ce a desfașurat mai multe acțiuni in Constana, dar și in stațiunea Mamaia.„Buna ziua tuturor. Prezența mea la Constanța trebuie ințeleasa in sensul in care port mesajul echipei Ludovic Orban pentru agenții…

- Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, a facut parte din echipa de control care a fost la agentii economici pentru a vedea cum se respecta masurile de distantare fizica. Ministrul a observat mai multe nereguli.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat ca ,,saptamana viitoare vom lansa public o aplicatie prin care se va inregistra mai usor activitatea celor care lucreaza in regim de zilieri”. ,,Se pregatesc noi masuri de sprijin adoptate de catre Guvern in perioada urmatoare. Vor…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca salariile la stat sunt foarte bune, iar functiile sunt stabile, dar sunt probleme in sistem pentru ca unii „stau" pe Facebook in loc sa munceasca. "Salariile sunt foarte bune in sistemul public. Cei care se tem de mine sunt cei care stiu ca aceste salarii…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat miercuri, ca gradinițele și creșele raman inchise. La fel și mall-urile, restaurantele și salile de sport. ”Suntem conștienți ca unele domenii trebuie sa ramana inchise, e vorba de domenii unde activitatea presupune un public numeros și de aceea ramanem…

- Guvernul va prelungi masura platii somajului tehnic de catre stat cu o perioada de doua saptamani sau de o luna, dupa incetarea starii de urgenta, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. „Foarte probabil vom prelungi masura somajului tehnic. Nu ne-am hotarat daca…

- "Imi doresc ca sistemul public sa respecte mai mult mediul privat si sacrificiile prin care acesta trece. El este cel care va reporni motoarele economiei", a declarat Violeta Alexandru, potrivit 9am.ro. "Criza a aratat ca avem mult mai multe categorii vulnerabile si in disperata nevoie de…