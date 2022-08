Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Salman Rushdie, care s-a nascut in India si care si-a petrecut mai multi ani ascunzandu-se dupa ce Iranul le-a cerut musulmanilor sa il ucida din cauza scrierilor sale, a fost operat dupa ce a fost injunghiat, fiind conectat la un ventilator, si cel mai probabil isi va pierde un ochi, potrivit…

- Autorul de origine indiana Salman Rushdie a fost conectat la un ventilator vineri seara, dupa ce a fost injunghiat in gat si in abdomen in statul american New York de un tanar de 24 de ani, transmite AFP, citata de Agerpres . „Veștile nu sunt bune. Salman iși va pierde probabil un ochi. Nervii brațului…

- Doi dansatori și trei persoane aflate in public au fost ranițe in Hong Kong la un concert al trupei Mirror, dupa ce un ecran video masiv suspendat deasupra scenei a cazut asupra interpreților aflați pe scena, informeaza The Guardian . Imaginile video difuzate pe rețelele de socializare i-au aratat pe…

- Cu buchete de flori, umbrele de soare și maști de protecție, numeroși japonezi s-au așezat in ultimele ore la o coada formata in orașul Nara, langa locul in care fostul premier Shinzo Abe a fost impușcat mortal vineri. Șocați inca de cele intamplate, oamenii au venit sa-i aduca un omagiu celui mai longeviv…

- Prețul combustibilului a crescut cu pana la 22% in Sri Lanka, dupa ce ministrul Energiei a avertizat ca țara a ramas fara benzina și motorina in condițiile in care mai multe livrari au fost intarziate, relateaza The Guardian . Ministrul Kanchana Wijesekera din statul insular cu 22 de milioane de locuitori…

- Cel puțin trei atacuri armate fara legatura intre ele, dar soldate cu zeci de morți și de raniți, s-au produs, in ultimele zile, pe teritoriul Statelor Unite. Societatea americana este bulversata in urma celui mai recent incident armat, inregistrat in dupa-amiaza zilei de 1 iunie 2022. In acest atac…

- Președintele american Joe Biden și prima doamna a SUA au vizitat duminica, 29 mai, comunitatea din orașul texan Uvalde, devastata de atacul asupra școlii primare Robb, in care doua profesoare și 19 copii au fost uciși, relateaza The Guardian . Locuitorii orașului le-au cerut președintelui democrat și…

- Un individ a deschis focul sambata intr-un supermarket din Buffalo, statul american New York, anunța The Guardian . Cel puțin 10 persoane au fost ucise. Numarul raniților inca nu a fost comunicat de poliție. Atacul a avut loc dupa-amiaza, la Tops Friendly Market, intr-un cartier locuit preponderent…