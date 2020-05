Stiri pe aceeasi tema

- Drama abuzurilor in familie se acutizeaza in pandemie. O arata chiar statisticile Poliției Romane. Autoritațile au constatat ca, in luna martie, care a fost jumatate in zodia carantinei, rata criminalitații a scazut, cu doua excepții - violența domestica, unde s-au inregistrat mai multe sesizari decat…

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) anunta ca, in luna martie, criminalitatea sesizata a scazut la cei mai importanti indicatori – furturi, talharii, infractiuni stradale, potrivit stirileprotv.ro. Conform datelor IGPR, se inregistreaza o creștere a cazurilor de violența in familie. ,,Numarul…

- Polițiștii Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat soția. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. La data de 19 februarie 2020, in jurul orei 13.30, polițiștii Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos au…

- Ieri, 19 februarie 2020, in jurul orei 13.30, polițiștii Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre un barbat din comuna Șibot, cu privire la faptul ca soția sa s-ar fi taiat la mana. Polițiștii deplasați la fața locului au constat faptul ca, barbatul, in varsta de 41…

- Un barbat din Galda de Jos a fost reținut de polițiști dupa ce și-a amenințat și agresat soția. Va fi cercetat pentru violența in familie. Potrivit IPJ Alba, miercuri, polițiștii din Galda de Jos au fost sesizați de o femeie de 41 de ani, din comuna, cu privire la faptul ca a fost agresata de […] Citește…

- Inca o femeie din Alba a fost batuta de soț. Agresorul s-a ales cu dosar penal. Un barbat din Galda de Jos a fost reținut de polițiști dupa ce și-a amenințat și agresat soția. Va fi cercetat pentru violența in familie. La data de 12 februarie 2020, polițiștii din Galda de Jos au fost sesizați de o femeie…

- Un barbat s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie și a fost scos din casa de Poliție, dupa ce și-a batut soția. Femeia a sunat la 112 sa ceara ajutor. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 12.45, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie de 32 […] Citește…

- Un barbat din Sebeș a fost reținut de Poliție, dupa ce, baut fiind, și-ar fi agresat soția. Acesta este cercetat pentru violența in familie și amenințare. Potrivit IPJ Alba, sambata, polițiștii din Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 42 de ani, din municipiu,…