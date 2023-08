Vin vești rele de la Finanțe: deficitul bugetar s-a adâncit Romania a inregistrat un deficit bugetar mai mare decat in 2022, cu venituri in creștere, dar și cu cheltuieli mai mari ca procent din PIB. Execuția bugetului general consolidat in primele șapte luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 38,6 miliarde de lei, respectiv 2,43% din PIB fața de deficitul de 26,7 miliarde de lei, respectiv 1,89% din PIB, aferent primelor șapte luni ale anului 2022. Cand se spune ca deficitul bugetar s-a adancit, se atrage atenția asupra faptului ca bugetul guvernului a devenit mai nesustenabil și poate necesita acțiuni pentru a fi gestionat mai eficient sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

