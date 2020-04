Viktor Orban dă o lovitură cumplită Progresismului în plină criză de COVID-19 Masura ar limita identificarea persoanelor in documentele oficiale doar la sexul inregistrat la naștere, și care ar fi imposibil de modificat pe cale juridica, scrie LifeSiteNews. Grupurile LGBT și militanții de stanga au reacționat cu indignare fața de propunerea guvernului de la Budapesta, care pune capat unei perioade in care orice persoana iși putea alege „genul dorit”. Trebuie subliniat ca ideologia neo-marxista face deosebire intre „sex” și „gen”, primul fiind un dat anatomic, cu care te naști, al doilea fiind un construct social relativ și subiectiv: astfel, spun neo-marxiștii, un om trebuie… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

