Stiri pe aceeasi tema

- Zborul baloanelor chinezesti suspecte a aratat ca Japonia si Taiwanul trebuie sa impartaseasca informatii "critice" despre posibilele amenintari aeriene, a declarat un oficial al Partidului Liberal Democratic din Japonia, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Exista indicii solide ca liderul rus Vladimir Putin a decis sa furnizeze racheta care a doborat in 2014 zborul MH17 in 2014, spun anchetatorii internationali. Avionul a fost lovit de o racheta de fabricatie ruseasca deasupra Ucrainei si aproape 300 de persoane si-au pierdut viata, relateaza BBC.…

- Aproape 500 de curse aeriene care urmau sa aterizeze sau sa decoleze din insula turistica sud-coreeana Jeju au fost anulate din cauza conditiile meteorologice nefavorabile, perturband calatoriile din ultima zi a sarbatorii Anului Nou Lunar, au precizat marti autoritatile, potrivit Reuters. Fii…

- Producatorul auto Stellantis va construi taxiuri aeriene electrice pentru firma americana Archer Aviation si isi va mari participatia la aceasta, potrivit unui anunt al celor doua companii, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In Kiev și in imprejurimi s-au auzit explozii, la scurt timp dupa miezul nopții, in ziua de Anul Nou, au declarat mai multi martori pentru Reuters, iar serviciile de urgența au anuntat ca sirenele de raiduri aeriene se aud in toata Ucraina, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Taiwanul a mobilizat avioane de lupta pentru a avertiza sa se indeparteze 39 de avioane chineze care intrasera in zona sa de aparare aeriana din sud-estul tarii, a anuntat joi Ministerul Apararii de la Taipei, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Consumul mondial de carbune ar urma sa atinga cel mai ridicat nivel din istorie in 2022, arata un raport publicat vineri de Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Air India este aproape de a plasa comenzi istorice pentru 500 de avioane de linie in valoare de zeci de miliarde de dolari atat de la Airbus, cat și de la Boeing, in timp ce iși croiește o renaștere ambițioasa sub conducerea conglomeratului Tata Group, au declarat duminica surse din industrie pentru…