Viitorul complex comercial „7 Noiembrie“ se mai amână puțin Fosta uzina „7 Noiembrie“ din Craiova ar urma sa fie transformata intr-o galerie comerciala. Tot aici ar urma sa fie construite patru blocuri de locuințe de cate șase etaje. Pentru aceasta, este insa nevoie de aprobarea unui nou plan de urbanism in zona respectiva. Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de joi a consiliului local, insa a fost retras in ultimul moment, dupa ce vecinii viitorului complex au trimis primariei un memoriu. Transformarea fostelor uzine „7 Noiembrie“ din Craiova intr-un mall flancat de blocuri de locuințe se amana. Planul de Urbanism Zonal (PUZ) prin care locația… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

