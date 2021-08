Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit, miercuri, intr-un bloc din cartierul bucureștean Rahova. Imobilul cuprins de flacari se afla pe Calea Rahovei, pompierii intervenind la fața locului cu 10 autospeciale de stingere și 3 autoscari. Locatarii blocului au fost evacuați, fiind formate de urgența echipe mixte…

- Un autocar cu 40 de pasageri a luat foc, marți dupa-amiaza, pe DN 3 Lehliu-Gara – Fundulea, județul Calarași. Pompierii au intervenit de urgența, iar traficul in zona este ingreunat. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, incidentul s-a petrecut la kilometrul 50+900 de metri, intre localitațile…

- Faceți vinete pe gratar? Anuntați vecinii, altfel riscați sa va treziți cu pompierii la ușa! Trei autospeciale de pompieri, una cu scara la inalțime și ambulanța cu victime multiple au ajuns seara trecuta in viteza și cu mult zgomot pe Bulevardul Tomis din Constanța. Pompierii primisera o alerta de…

- O echipa de muncitori de la Apa Canal din Tecuci a intervenit in aceasta dimineața pentru lucrari de canalizare. Unul dintre muncitori, ramas la suprafața, a intrat in panica in momentul in care a costata ca cei doi intarzie sa urce și nu dadeau niciun semn. Pompierii și paramedicii au intervenit de…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la Sectia Chirurgie Cardiovasculara, situata la etajul patru al Spitalului Judetean Constanta. Potrivit pompierilor, la fața locului au ajuns o autospeciala de transport victime multiple, doua autoscari, patru autospeciale de stingere și doua ambulanțe Smurd B. Din fericire,…

- Un incendiu violent a izbucnit, sambata, intr-un apartament din Sfantu Gheorghe. Din cauza fumului dens, locatarii au fost evacuați, iar doua persoane au ajuns la spital. Potrivit ISU Covasna, la fața locului au ajuns de urgența cinci echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la Piața Delfinului, din Capitala. Zeci de persoane au fost evacuate. “Intervenim cu 14 autospeciale de stingere cu apa și spuma, 2 autoscari, o descarcerare, doua echipaje SMURD, un UTIM și Detașamentul Special de Salvatori la Piața Delfinului. Arde pe 150…