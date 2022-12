Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a anuntat sambata seara ca atacurile Rusiei din cursul noptii precedente asupra regiunii Odesa au lasat 1,5 milioane de oameni fara energie electrica, o situatie care ar putea dura cateva zile, desi echipele de tehnicieni lucreaza non-stop pentru refacerea infrastructurii energetice…

- Italienii de la Enel, cel mai mare investitor privat in distributia de energie electrica, se vor retrage din Romania de anul viitor, se arata intr-un document oficial al grupului, citat de Ziarul Financiar. In document nu se precizeaza clar la ce active va renunta, Enel fiind unul dintre cei mai…

- Un numar de o suta de consumatori au ramas nealimentati cu energie electrica, luni, in statiunea Lacu Rosu, din cauza zapezii care a cazut in zona, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita, au fost afectate doua posturi de transformare,…

- Peste 10 milioane de ucraineni nu au curent electric, a anuntat, joi seara, presedintele Volodimir Zelenski, relateaza AFP. „In prezent, peste zece milioane de ucraineni sunt fara electricitate”, in special in regiunea Kiev, a declarat presedintele ucrainean in discursul sau zilnic. Mai multe orase…

