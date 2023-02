(VIDEO) Zăpadă viscolită pe Transalpina Șoseaua Transalpina este acoperita la aceasta ora cu zapada viscolita pe tronsonul cuprins intre kilometri 20 și 34+800. Se acționeaza cu utilaje de deszapezire intre Novaci și Ranca. Zona montana a județului Gorj se afla in continuare sub avertizare de vreme severa. Este vorba de ninsoare și vant puternic. Codul galben inceteaza in jurul pranzului. Drumarii raman in stare de alerta. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

