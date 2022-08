Stiri pe aceeasi tema

- CEI MAI BUNI… Dupa doar un an de la inființare, ASC Ivacec Vaslui da ora exacta in minifotbalul vasluian. Baieții conduși de Irinel Postolachi au deja trei trofee in palmares: Liga de Minifotbal Vaslui (ediția 2022), Simon Cup – Ferești (edițiile 2021 și 2022). Vasluienii au lasat o impresie buna și…

- DRAMATIC… La o saptamana de la tragedia petrecuta in stațiunea Costinești, unde doi tineri studenți au fost inghițiți de apele furioase ale Marii Negre, au ieșit la iveala imagini cu cei doi prieteni, inainte sa se intample totul. Aurel Pintea și Lucian Arion sunt filmați de pe plaja și se vede cum…

- BATAIE DE JOC… In luna mai a acestui an, o mașina de gunoi din municipiul Vaslui a ramas blocata intr-un șanț, pe strada Dimitrie Sturza. Incidentul nu s-ar fi produs daca angajații firmei care s-au ocupat cu inlocuirea țevilor de apa ar fi stabilizat solul cu ajutorul unui compactor. Zilele trecute,…

- INVITATIE… Vasluienii vor avea parte si miercuri de o noua intalnire cu celebra actrita Maia Morgenstern. Aceasta isi va prezenta, de la ora 14:00, la Casa de Cultura „Constantin Tanase”, spectacolul autobiografic „One Woman Show”, un spectacol complex si complet in care actrita va canta, va dansa si…

- RISIPA… In timp ce alte orașe din țara se confrunta cu calamitați naturale din cauza ploilor, in municipiul Vaslui inundațiile vin de la… primarie. De cațiva ani, pe bulevardul Ștefan cel Mare au fost montate aspersoare care ar trebui sa ude gazonul și florile de pe scuarul strazii, insa apa curge,…

- “LA MUSTAȚA”… ASC Ivacec Vaslui, campioana județului la minifotbal, a ratat calificarea la turneul final al Campionatului Național, dupa ce a fost invinsa in ultimul meci din faza grupelor de Petrolul 95 Ploiești, scor 0-1. Vasluienii au incheiat competiția pe locul trei, cu 4 puncte. Zilele trecute,…

- Veste proasta pentru cei care il cunoasteau pe baiatul in varsta de 10 ani care a fost implicat in accidentul de la Harlau. Copilul a murit ieri, pe 26 iunie 2022, chiar daca medicii au depus eforturi uriașe pentru a-i salva viața micuțului. Așadar, evenimentul rutier care a avut loc la Harlau s-a produs…

- JALE MARE… Puhoi de lume s-a adunat la Bacești, unde ieri au fost inmormantați soții Vasile (zis și Crionaș) și Lidia Dumitru, morți in accidentul tragic din Cehia, chiar in timp ce veneau la funeraliile Piculinei, o ruda de-a lor. Daca la femeia doborata de cancer in Anglia (Piculina) au venit o mie…