- Real Madrid a obținut calificarea în sferturile de finala ale Cupei Spaniei, dupa ce a trecut în optimi de Elche, joi seara, scor 2-1 dupa prelungiri (0-0 dupa 90 de minute).În minutul 102, Real Madrid a ramas în inferioritate numerica dupa eliminarea lui Marcelo. Elche…

- Aflata pe locul 4 în LaLiga (la 16 puncte în spatele liderului Real), Atletico Madrid a mai ratat un obiectiv în acest sezon: formația pregatita de Diego Simeone a fost învinsa de Real Sociedad, miercuri, în optimile de finala ale Cupei Spaniei, scor 2-0.Golurile au…

- ​FC Sevilla s-a apropiat la cinci puncte de liderul Real Madrid, dupa ce a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Getafe. Meciul a avut loc în etapa a XX-a a campionatului spaniol de fotbal La Liga.Unicul gol al meciului a fost marcat de Mir, în minutul…

- Formatia Cadiz, la care joaca Florin Andone, s-a calificat, joi, in optimile de finala ale Cupei Spaniei, trecand in 16-imi de formatia de esalon secund Fuenlabrada, scor 1-0, anunța news.ro. Victoria a venit datorita unui gol marcat in minutul 90+3 de Alarcon.Florin Andone a jucat…

- FC Sevilla a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Cadiz, in etapa a XIX-a a campionatului spaniol de fotbal LaLiga, conform news.ro Golul a fost marcat de Ocampos, in minutul 58.La gazde, atacantul Florin Andone a intrat pe teren in minutul 55, in locul muntenegreanului…

- ​Atletico Madrid a pus capat seriei înfrângerilor din LaLiga. În etapa a XIX-a, campioana en titre a Spaniei a învins echipa Rayo Vallecano, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0.Ambele goluri au fost marcate de Angel Correa ('28 si '53).Acesta este…

- Valencia a fost învinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Espanyol Barcelona, în ultimul meci din marile campionate în 2021 (LaLiga, etapa a XIX-a).Valencia a deschis scorul prin Alderete ('51), dar a ramas în inferioritate numerica dupa eliminarea…

- Formatia FC Sevilla a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Spaniei. Golul a fost marcat de Delaney, in minutul 38. Tot sambata, Valencia s-a impus cu scorul de 2-1 in meciul de acasa cu Elche.…