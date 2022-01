VIDEO | Vaccinarea obligatorie stârnește proteste de amploare: Zeci de mii de oameni în stradă la Viena Zeci de mii de oameni au protestat, sambata, la Viena, fata de planurile guvernului de introducere a obligativitatii vaccinarii impotriva coronavirusului luna viitoare, informeaza Reuters. „Guvernul trebuie sa plece!”, a scandat multimea la protestul din centrul Vienei, devenit un eveniment de rutina pentru sambata. Saptamana viitoare, parlamentul austriac va supune votului acest subiect. In noiembrie 2021, guvernul a anuntat al patrulea lockdown national si a precizat ca va face vaccinarea obligatorie pentru toti austriecii. Austria a raportat, de la startul pandemiei,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

