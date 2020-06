Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR PLUS a anuntat, duminica, in cadrul unei conferinte de presa, candidatii la primariile de sector din Bucuresti: Clotilde Armand - sectorul 1, Radu Mihaiu - sectorul 2, Ana Ciceala - sectorul 3, Simona Spataru - sectorul 4, Alex Dimitriu - sectorul 5 si Alexandru Gadiuta - sectorul...

- Președintele USR, Dan Barna, susține ca la alegerile locale vor fi doar alianțe punctuale cu cei de la PNL, dar pentru alegerile parlamentare ”suntem condamnați” la o alianța USR-PLUS și PNL.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 72: M..E starea de alerta! „Suntem condamnați…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca exista discuții pentru o alianța cu ALDE, insa nu pentru alegerile locale. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Digi 24, daca este reala informația aparuta in spațiul public potrivit careia Calin Popescu Tariceanu va candida din partea…

- Presedintele PLUS Dacian Ciolos a dezvaluit marti intr-un interviu la „Adevarul Live” ca fosta propunere a partidului pentru functia de primar al Bucurestiului, Vlad Voiculescu, va deschide lista pentru Consiliul General al Aliantei USR-PLUS in Capitala.

- Exista viața politica și in pandemie. USR și PLUS au batut palma pe candidați proprii in București la alegerile locale (primari, viceprimari și consilieri locali), au relatat surse din alianța pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Nu este luata in calcul vreo alianța cu PNL. Din cauza pandemiei de coronavirus,…