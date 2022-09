Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Ian a lasat in urma un dezastru in Florida. Pierderi de vieți omenești, zone intinse sub apa, numeroase case distruse de vant și inundații, barci și mașini aruncate cat colo ca niște jucarii stricate și peste 2,5 milioane de locuințe fara curent electric. Președintele Joe Biden spune ca bilanțul…

- Bilanțul deceselor provocate de uraganul Ian in Florida este incert. Pagubele sunt uriașe, iar autoritațile spun ca ar putea fi cel mai mare dezastru natural din statul american. Uraganul avanseaza spre nord și ar putea provoca alte dezastre, potrivit Reu

- Bilantul puternicului seism produs luni in provincia chineza Sichuan a crescut la 46 de morti, au anuntat autoritatile locale intr-o conferinta de presa, scrie Agerpres. Saisprezece persoane erau date disparute luni, la ora locala 20.30, iar alte 50 au fost ranite, a declarat Wang Feng, director adjunct…

- Cel putin 26 de persoane au murit si alte 11 au fost ranite in inundatiile provocate de ploile musonice in ultimele 24 de ore in Pakistan, a anuntat Autoritatea nationala de gestionare a dezastrelor (NDMA), bilantul celor mai grave ploi musonice inregistrate in ultimele trei decenii in tara urcand l

- Statul rural Kentucky, situat in estul Statelor Unite, afectat de cele mai grave inundatii din istoria sa, inregistreaza cel putin 25 de morti, potrivit unui bilant prezentat de catre guvernatorul Andy Beshar, scrie presa americana.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui incident armat produs intr-o suburbie a orasului Chicago in timpul unei parade organizate de Ziua Nationala a Statelor Unite. Incidentul armat a avut loc in zona Highland Park, la periferia nordica a orasului Chicago. Politia…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui incident armat produs in orasul american Chicago in timpul unei parade organizate de Ziua Nationala a Statelor Unite.

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur produs, sambata, in sudul Iranului, conform agentiei iraniene de presa IRNA, preluata de Reuters si AFP. Primul bilant al seismului care s-a produs in sudul Iranului, afectand provincia Hormozgan, arata ca au fost ranite cel putin 19…