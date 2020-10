Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut joi dimineata, pe DN 1A, pe raza localitații Cocoraștii Colț din Prahova. Tanara in varsta de 18 ani se afla intr-o mașina cu doi tineri, unul de 32 de ani, aflat la volan, și cu altul de 34 de ani. Inainte de tragedie, tinerii au facut live pe Facebook. Pe imagini…

- Un șofer beat și fara permis a provocat accidentul de joi dimineața, de pe DN1, in urma caruia o tanara de 18 ani a ars de vie. Mașina condusa de barbatul de 32 de ani s-a rasturnat intr-un șanț, iar șoferul a ieșit din interior și a fugit de la fața locului, anunța MEDIAFAX.Potrivit Poliției…

- Un șofer beat și fara permis a provocat accidentul de joi dimineața, de pe DN1, in urma caruia o tanara in varsta de 18 ani a ars de vie. Mașina condusa de barbatul de 32 de ani s-a rasturnat intr-un șanț, iar șoferul a ieșit din interior și a fugit de la fața locului, scrie Mediafax.

- Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Ilva Mica, iar cei doi tineri sunt localnici. Potrivit politistilor, cel mai probabil, din cauza vitezei excesive, tanarul de 23 de ani ar fi pierdut controlul asupra volanului, iar masina a iesit in afara partii carosabile, unde a intrat in coliziune cu…

- Peste 30 de focuri de arma au tras politistii ieseni pentru a opri un sofer pe care l-au alergat vreo 7 km prin oras. Masina urmarita s-a oprit abia cand a intrat un stalp, dupa ce a lovit o mașina de poliție. Șoferul a fost vazut staționand cu avariile puse, la ora 3 dimineața pe o strada…

- In dimineata zilei de duminica, in jurul orei 07:00, politistii din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures au urmarit un autovehicul care nu a oprit la semnalele acestora. La un moment dat, soferul a pierdut controlul volanului, a iesit de pe partea carosabila si a intrat…

- Momente de teroare s-au petrecut in cursul serii de luni, in localitatea Berevoiești, din județul Argeș. Trei femei au fost strivite de un autoturism condus de un șofer aflat in stare de ebrietate. In urma impactului naucitor, o femeie a murit, iar celalalte doua au fost grav ranite. Cum s-a produs…

- In aceasta dimineața un barbat de 72 de ani a fost accidentat de o mașina in timp se conducea un moped in localitatea Sadova. Șoferul mașinii a fugit de la locul accidentului. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, la fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului…