- Uniunea Europeana a convenit asupra unei legislații fara precedent la nivel global, in privința reglementarii inteligenței artificale. Dupa trei zile de negocieri intense intre statele membre și Parlamentul European, un „acord politic” a fost atins vineri.

- Statele Unite impun noi reguli pentru inteligenta artificiala. Presedintele Joe Biden a semnat un ordin executiv prin care stabileste standarde de siguranta, securitate si transparenta pentru sistemele AI.

- Casa Alba a anunțat luni primul ordin executiv semnat de președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, prin care se iau masuri mai ample privind inteligența artificiala (AI), incercand sa se sporeasca siguranța, protejand consumatorii, oamenii din campul muncii și grupurile minoritare de riscurile…

- Tom Hanks și-a avertizat fanii ca o reclama pentru un plan stomatologic care pare sa foloseasca imaginea sa este falsa și a fost creata cu ajutorul inteligenței artificiale.Intr-un mesaj postat pentru cei 9,5 milioane de urmaritori ai sai de pe Instagram, actorul a spus ca imaginea sa a fost folosita…

- Podcast-urile gazduite de Spotify vor fi traduse automat in alte limbi, cu ajutorul tehnologiei furnizate de OpenAI, transmite News.ro. Spotify si OpenAI au realizat un parteneriat prin care platforma suedeza de streaming va putea sa traduca automat in alte limbi podcast-urile. In centrul operatiunii…