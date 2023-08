Video. Turcia, zguduită de un nou cutremur. Zeci de răniți, printre care și un copil Joi seara, provincia Malatya, situata in zona de est din Turcia, a fost zguduita de un nou cutremur . In urma seismului care a inregistrat o magnitudine de peste 5, s-au raportat zeci de raniți, printre care și un copil. Un nou cutremur semnificativ a lovit Turcia. O cladire s-a prabușit, zeci de raniți Din informațiile oferite de presa din Turcia, un cutremur cu magnitudinea de 5,3 a zguduit provincia Malatya din estul Turciei, la ora locala 20.48. Autoritatea de Management a Dezastrelor si al Urgentelor (AFAD) anunța ca epicentrul seismului a fost cartierul Yesilyurt. Mișcarea telurica din aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

