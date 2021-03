Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate al Uniunii Europene, Josep Borrell, a cerut miercuri blocului comunitar si NATO "sa ingradeasca" o Rusie "din ce in ce mai autoritarista" atunci cand aceasta incalca prevederile dreptului international, relateaza EFE. …

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul si cooperare internationala, Aurelian Paduraru, din cadrul MAI, au participat luni la reuniunea informala in format videoconferinta a ministrilor afacerilor externe si a ministrilor de interne din statele…

- Uniunea Europeana nu se foloseste de vaccinuri pentru a face propaganda dupa modelul Rusiei si al Chinei, dar îsi ''promoveaza valorile'', a afirmat marti presedintele Consiliului European, Charles Michel, în legatura cu campania de vaccinare anti-COVID-19, relateaza Reuters…

- Rusia a anuntat vineri expulzarea unor diplomati din Suedia, Germania si Polonia, acuzandu-i ca au luat parte la protestele ilegale de luna trecuta impotriva incarcerarii opozantului Kremlinului Aleksei Navalnii, informeaza Reuters.Ministerul de Externe rus a declarat intr-un comunicat ca Moscova considera…

- CHIȘINAU, 5 feb – Sputnik. Directorul executiv al grupului media "Rossiya Segodnya", membrul Consiliului pentru Drepturile Omului Kiril Vișinski, a pichetat Casa de recepție a Ministerului de Externe al Rusiei inainte de intalnirea dintre ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și Inaltul Reprezentant…

- Politia rusa a procedat la peste 5.000 de arestari si a blocat centrul mai multor orase - inclusiv al Moscovei - in timpul unor noi manifestatii, in weekend, care au cerut eliberarea opozantului Aleksei Navalnii, iar Uniunea Europeana si Statele Unite si Canada au condamnat o folosire ”disproportionata”…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Reuters . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Controverse privind vaccinul…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pleaca luni la Bruxelles pentru doua zile, cu intentia de a imbunatati relatia bilaterala cu Uniunea Europeana. Ea spune ca relatiile dintre Chisinau si Bruxelles au fost afectate de guvernarea anterioara. La Bruxelles Maia Sandu va avea intrevederi cu presedinta…