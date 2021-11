Stiri pe aceeasi tema

- Promenada cu o vechime de aproape trei milenii și jumatate din orașul Luxor a fost redeschisa joi, 25 noiembrie, printr-o ceremonie, marcata de defilarea carelor faraonice impunatoare, de dansurile catorva sute de artiști imbracați in costume inspirate din Egiptul antic și incheiata cu focuri de artificii,…

- Ceremonie grandioasa la complexul Karnak din Egipt. Aleea Sfincșilor, care duce la templul zeului Amon-Ra, a fost deschisa pentru public. La procesiunea care parea rupta din filme, au participat sute de dansatori si cintareti imbracați in ținute similare celor purtate de egiptenii antici. Președintele…

- Prințul Charles si sotia sa, Camilla, au vizitat marti locul de pe raul Iordan unde se crede ca Iisus a fost botezat, relateaza Reuters, conform agerpres.ro . Mostenitorul coroanei britanice si Camilla au inceput marti o vizita in Iordania, prima in strainatate de la inceputul pandemiei de COVID-19,…

- Guvernul egiptean va începe în decembrie procesul de transferare a birourilor sale în noua capitala administrativa localizata la est de Cairo, a anuntat miercuri într-un comunicat, un purtator de cuvânt al presedintiei Egiptului, citat de Reuters și Agerpres. Presedintele…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a anuntat ca va fi ridicata starea de urgenta instituita in tara in urma cu patru ani, scrie Reuters. Introdusa pe intreg teritoriul in aprilie 2017, in urma atentatelor sangeroase revendicate de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) impotriva unor biserici,…

- Abdel Fattah al-Sissi, președintele Egiptului, a anunțat ca nu va prelungi starea de urgența. Aceasta a fost in vigoare in ultimii patru ani pe intreg teriroriul țarii, din cauza atacurilor teroriste, care au vizat mai multe biserici copte.

- Trei statui gigantice reprezentind capete de berbeci - dintre care cel putin una avea si o cobra deasupra - au fost descoperite la sud de celebrul templu al lui Amun din Karnak, conform unui anunt al egiptologilor, transmite joi Live Science. Templul lui Amun din Karnak a fost construit, cu aproximatie,…

