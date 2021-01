VIDEO: Siguranța înainte de toate?? Nu pe calea ferată! Calatoria cu trenul e catalogata ca fiind unul dintre cele mai sigure modalitați de deplasare! Dar acest lucru nu pare a fi adevarat pe ruta Bistrița – Valea Bargaului. Un bistrițean ingrijorat a trimis cateva imagini in care se vede cum șurubele se pot desface cu mana, jocul pe care șinele il au și cat sunt de putrede traversele. ”Vreau sa va arat ceva! Nu știu cat e de interesant….” ne-a scris un bistrițean. O plimbare in ultima zi a anului 2020 l-a lasat…masca! Unul dintre cele mai sigure mijloace de transport pare sa fie la un pas de a deveni locul perfect pentru o tragedie. Calea ferata ce… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol: bistriteanu.ro

